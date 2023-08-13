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У Києві перевірять власника знесеної 200-літньої будівлі на Подолі

У Києві перевірять власника знесеної 200-літньої будівлі на Подолі

Договір оренди розірвуть — міський голова Віталій Кличко.

За його словами, приватний власник будівлі на Ярославській 13-Б діяв на підставі листа Міністерства культури та інформполітики. Договір оренди будівлі було укладено у 2009 році.

"Ініціюю ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), - без висновків містобудівної ради", — пише Кличко.

Він зауважив, що у січні Верховна Рада остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення без дозволу органу охорони культурної спадщини на охоронюваних територіях.

Київ також вимагає від Ради ухвалити в другому читанні проєкт закону 0895 від 2019 року, який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників памʼятки архітектури та старовинні приміщення, які неналежно утримуються.

Джерело: https://t.me/znua_live/107064

Новости портала «Весь Харьков»

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