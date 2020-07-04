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У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства: що відомо

У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства: що відомо

У Києві невідомі викрали одного з акціонерів ТОВ «Севастопольский судно-ремонтний завод «Південний«, майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка 1962 року народження, якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства, повідомляє УНН.

Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка — повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто — поїхали з ним у невідомому напрямку.

Відомо, що він був оголошений у розшук російською поліцією. Також у Росії йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Місяць тому Ткаченко звернувся із заявою до Офісу Генерального прокурора про заволодіння його майном у окупованому Криму сторонніми особами, а також щодо незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності РФ.

Источник: sprotyv.info

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Темы: київ, россия

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