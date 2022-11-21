У Києві судитимуть прокурора, який привласнив кілограми золота

У Києві скерували до суду кримінальну справу стосовно колишнього столичного прокурора, який незаконно заволодів кілограмами золота. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передають "Коментарі".

За даними відомства, обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора, який наразі займається адвокатською діяльністю, цього тижня скерували до суду. Експрокурора звинуватили у привласненні восьми кілограмів золота вартістю понад 11 мільйонів гривень шляхом зловживання службовим становищем та у підробленні службових документів.

Слідство встановило, що наприкінці 2019 – початку 2020 року прокурор столичної прокуратури був залучений до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури. Під час обшуків було вилучено золото, що обвинувачений привласнив, підробивши процесуальні документи. Колишньому прокурору загрожує 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Джерело: kyiv.comments.ua

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