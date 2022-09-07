У Києві вшанували українських військових, які загинули внаслідок теракту в Оленівці

Люди запалили свічки і на колінах вшанували пам'ять загиблих захисників. Серед присутніх була дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина.

"Немає інформації про стан поранених в теракті бійців, а місія ООН досі не розпочала розслідування щодо трагедії. Трагедія в Оленівці болить нам, рідним військовополонених, болить не тільки всій Україні, а й світу", — наголосили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Джерело: https://t.me/censor_net/16326

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