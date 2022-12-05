У Кремля нет заинтересованности в мирных переговорах с Украиной

Российские власти пока не заинтересованы в проведении мирных переговоров для окончания войны против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Дипломатия всегда имеет пользу, если стороны, о которых идет речь, а в данном случае это Россия, действительно заинтересованы в содержательной дипломатии. Мы же видим, по крайней мере в последнее время, прямо противоположное», — сказал Блинкен.

Он отметил, что даже после того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил «формулу мира», Путин лишь «удвоил и утроил» свою агрессию. Он начал мобилизацию, попытался аннексировать украинские территории и сейчас пытается «сделать зиму своим оружием».

«Путин не смог победить на поле боя, поэтому он направил свой гнев и огонь на украинских граждан, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, отключить тепло, отключить электричество», — отметил госсекретарь.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11319

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