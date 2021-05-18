У Криму поліція вручає кримськотатарським активістам попередження напередодні роковин депортації

Наріман Джелял (на фото) повідомив, що застереження про «неприпустимість порушення закону» щодо організації мітингів і акцій принесли активісту Сулейману Кадирову

У Киму російська поліція продовжує розсилати кримськотатарським активістам попередження напередодні Дня річниці геноциду кримськотатарського народу. Про це 17 травня повідомив активіст кримськотатарського руху Наріман Джелял.

За його інформацією, застереження про «неприпустимість порушення закону» щодо організації мітингів і акцій у Феодосії принесли активісту Сулейману Кадирову, який відбув умовне покарання, присуджене російською владою.

«Активістам кримськотатарського національного руху в Криму вручають застереження. Завтра 18 травня», – написав Джелял.

У документі, зокрема, йдеться про неприпустимість порушення закону «про збори, мітинги, демонстрації, ходи й пікетування», а також «про протидію екстремістській діяльності». Повідомляється, що «учасникам акцій заборонено закривати своє обличчя, а також використовувати зброю і порушувати вимоги чинного законодавства».

«Сулейман Кадиров був засуджений російським судом за «сепаратизм ». Сьогодні він і десятки інших активістів продовжують перебувати під пильним оком влади», – нагадав Джелял.

14 травня стало відомо, що аналогічне попередження російська поліція вручила кримськотатарському активісту Сейтосману Каралієву в Судаку.

18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. У цей день вшановують пам’ять кримських татар-жертв депортації.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»