У Криму пройшли обшуки у кримських татар, шестеро осіб затримані

У Криму російські спецслужби проводять обшуки в будинках кримських татар, затримано шестеро осіб, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

У Криму з 4-ї години ранку вівторка, 7 липня, російські силовики здійснюють обшуки в будинках кримських татар, затримано вже шістьох осіб. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Так виглядають обшуки в Криму. Сьогодні з 4-ї години ранку в чотирьох районах півострова окупант проводить обшуки в сім'ях кримських татар. Шестеро затримані. Скоріш за все, на всіх чекає славнозвісна стаття 205.5 Кримінального кодексу РФ ("Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації". - Ред.). Зараз їх утримують у відділенні ФСБ у Сімферополі", - написала вона на сторінці у Facebook.

Джапарова зазначила, що на сьогодні вже 67 кримських татар затримані силовиками РФ за статтею 205.5 Кримінального кодексу РФ. "Їх усіх намагаються видати за терористів", - додала вона.

Нагадаємо, що Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Під час пленарного засідання 2 червня, відповідну постанову підтримали 310 українських законодавців.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»