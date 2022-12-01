У Криму за ігнорування гімну РФ “донесли” на школярку з Херсона, – ЗМІ

Проєкт Радіо Свобода “Крим.Реалії” повідомив, що на окупованому півострові “донесли” на школярку з Херсона, яка ігнорує гімн Росії.

Повідомлення засноване на дописах з кримських Telegram-каналів. Також учениця 8-го класу школи № 5 у Красноперекопську малювала у своєму блокноті прапор України.

А коли інші діти, які “починають обурюватися такою поведінкою”, очевидно дражнили школярку з Херсона вигуками “слава Росії” – вона відповідала їм “Слава Україні”.

Автор доносу закликав видворити школярку та її батьків з Криму. Їх особи невідомі. Публічні коментарі школярки та/або її батьків також відсутні.

Джерело: most.ks.ua

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