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У Кропивницькому знайшли мертвим начальника УСБУ в Кіровоградській області: всі деталі

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника УСБУ в Кіровоградській області: всі деталі

У місті Кропивницький ввечері 20 серпня виявили мертвим начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Семеновича Наконечного. У чоловіка було проникаюче вогнепальне поранення тіла.

За попередніми даними, чиновник міг скоїти самогубство. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що подія трапилася близько 22:50 суботи – труп у квартирі по вулиці Тарковського виявила дружина загиблого.

На місце події прибули працівники правоохоронних органів, які розпочали огляд тіла. Обставини події встановлюються.

"За попередніми даними, вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї – пістолета", – вказали джерела.

Зауважимо, що Олександр Наконечний обіймав посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року. Зокрема, указ про його призначення президент підписав 16 січня 2021-го. Чоловік став третім начальником відомства на Кіровоградщині за попередні два роки.

Він народився й виріс на Вінниччині в родині правоохоронця, тому, як розповідав в інтерв’ю, ще зі шкільних років "мріяв присвятити своє життя служінню народу". У 2006-му закінчив Національну академію СБ України, після чого його направили для подальшого проходження служби до Управління СБУ у Вінницькій області. Там прослужив рік, згодом його перевели до Києва.

До призначення на Кіровоградщину Наконечний два роки працював у відділі контррозвідки й понад десять – у підрозділі з боротьби з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ. Мав військове звання підполковник.

Джерело: obozrevatel.com

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Темы: сбу, україна

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