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У кулуарах Верховної Ради бігала дика тварина

У кулуарах Верховної Ради бігала дика тварина

Дикі тварини у коридорах Верховної Ради... Напередодні у парламенті помітили куницю, передає "5 канал". Відео у себе на сторінці Facebook оприлюднив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Зауважив, що пухнастий хижак бігав кулуарами, намагаючись вибратись із будівлі. Зі слів нардепа, після того, як тварину вдалося спіймати, її випустили на вулицю. Як вона потрапила у приміщення – невідомо.

"Пленарний тиждень в Раді закінчився несподівано... Знав, що в парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий гість здивував) Як в кулуарах з'явилась ця дика куниця, питання...) UPD: зловили та випустили на волю", – написав він.

У коментарях до допису Железняка почалося листування чинних та колишніх нардепів. Роман Грищук зі "Слуги Народу" запитав: "Це із наших хтось? Я усіх ще не запам'ятав".

Також жартома висловили припущення, що насправді тварина лобіювала законопроєкт про заборону шкуродерень в Україні. А керівник секретаріату голови ВР Юрій Лубкович у коментарях зазначив, що під час "операції" не постраждала жодна тваринка.

По материалам: 5.ua

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Темы: рада

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