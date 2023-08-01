У Куп’янському районі рашисти обстріляли село Петропавлівка: 4 пожежі

01 серпня близько 13:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Петропавлівка Петропавлівської громади.

Виникло відразу 4 пожежі. Три з них трапились в оселях громадян, ще одна на відкритій території, де горів сухостій, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Загалом за різними адресами горіли приватний будинок, прибудова до житлового будинку, господарча споруда на загальній площі близько 220 кв.м. Також горіла трава на площі 200 кв.м.

До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин.

Всього 3 одиниці техніки та 14 осіб особового складу ДСНС.

Останній осередок горіння їм вдалось ліквідувати о 14:35. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости