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У Куп’янському районі знайшли вигорілу машину, в якій загинули п’ятеро людей від 18 до 50 років

У Куп’янському районі знайшли вигорілу машину, в якій загинули п’ятеро людей від 18 до 50 років

У Куп’янському районі знайшли вигорілу машину, в якій загинули п’ятеро людей від 18 до 50 років

Слідчі поліції на місці виявили п’ять тіл загиблих та ідентифікували їх.

Відомо, що ці 5 людей - жителі Купянську, які намагались самостійно евакуюватись до Харкова на автомобілі ще шостого травня, але по дорозі натрапили на рашистську мину. Серед них - 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій та 50-річна Людмила.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/82268

Новости портала «Весь Харьков»

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