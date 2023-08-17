У Куп’янську рятувальники ліквідували чергову пожежу через обстріли: загинула жінка

17 серпня о 10:17 окупанти вдарили з важкої артилерії по приватному сектору Куп’янська. Загорілась господарча, літня кухня та два гаражі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

До місця події знову виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Загалом 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС.

На час їх прибуття загальна площа складала 80 кв. метрів. Існувала постійна загроза повторних ударів. Проте вогнеборці не припиняли героїчно виконувати свої обов’язки.

О 10:30 рятувальники локалізували пожежу та о 12:15 повністю ліквідували всі осередки горіння.

Під час обстрілу 60-річна жінка отримала поранення, а її 61-річна сусідка загинула.

Агентство Телевидения Новости