У Лохвиці в дереві знайшли гніздо бджіл і 8 кг меду

Працівники приватного підприємства з Лохвиці в спиляному аварійному дереві поруч з житловими будинками на вулиці Преображенській виявили величезне бджолине гніздо, наповнене медом.

Невідомо, скільки років тому стільники були заповнені цілющим продуктом, але бджіл - ні живих, ні мертвих - в трухлявому стовбурі не виявилося.

Працівники пилорами поділилися знахідкою з співробітниками міської служби з благоустрою та працівниками комунального підприємства «Лохвиця».

Їх вразив незвичайний смак дикого меду - з тонкими нотками гіркоти і кислинкою.

Бджолярі кажуть, що рої іноді відлітають із пасік і селяться в дуплах або на горищах. Звідти їх можуть вигнати синиці, шершні, птахи.

Добре, що на дерево, де було гніздо бджіл, вчасно звернули увагу, – говорить інженер міської служби благоустрою Микола Бобоня.

За 20 м від дерева – спільний двір комунального господарства і служби благоустрою.

– Гніздо бджіл було більше метра в діаметрі, – розводить долоні Олександр, комунальник.

Источник: poltava365.com

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