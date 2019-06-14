У Лондоні банкомат "вирішив зайнятися благодійністю": зі зламаного терміналу почали сипатися гроші – ВІДЕО

Такі інциденти вже траплялися з цими пристроями напередодні

У мережі опублікували відео, на якому видно, як із біткоїн-банкомату почали безконтрольно вилітати гроші. Про таке повідомляє "Сьогодні".

Щоб уберегти викинуті гроші від перехожих, його охороняють двоє чоловіків. Один не дає людям наблизитися до банкомата, а інший пакує банкноти у спеціальну сумку.

За словами представників компанії, яка володіє цими терміналами, з цими пристроями напередодні вже траплялися подібні проблеми. Але точні причини інциденту поки невідомі. Припускають, що це могла бути спланована атака.

Источник: 5.ua

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