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У Лондоні банкомат "вирішив зайнятися благодійністю": зі зламаного терміналу почали сипатися гроші – ВІДЕО
Такі інциденти вже траплялися з цими пристроями напередодні
У мережі опублікували відео, на якому видно, як із біткоїн-банкомату почали безконтрольно вилітати гроші. Про таке повідомляє "Сьогодні".
Щоб уберегти викинуті гроші від перехожих, його охороняють двоє чоловіків. Один не дає людям наблизитися до банкомата, а інший пакує банкноти у спеціальну сумку.
За словами представників компанії, яка володіє цими терміналами, з цими пристроями напередодні вже траплялися подібні проблеми. Але точні причини інциденту поки невідомі. Припускають, що це могла бути спланована атака.
Источник: 5.ua
Темы: Великобритания
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