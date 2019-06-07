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У Лозовій оголосили винагороду в 15 тисяч гривень. ВІДЕО

У Лозовій оголосили винагороду в 15 тисяч гривень. ВІДЕО

Винагороду пропонують за пошук вандалів, які пошкодили червоні дуби.

Як передає ТРК "Лозова", у місті розшукують невідомих, які пошкодили молоді дерева. Три дерева зловмисники зламали, ще два — намагалися вирвати з корінням.

За інформацію, яка допоможе знайти вандалів, мер міста Сергій Зеленський обіцяє винагороду в 15 тисяч гривень.

Також за кілька днів до вандалізму, 31 травня, у Яковлівському старостинському окрузі Лозівської громади почали пиляти дерева серед білого дня. Мешканці помітили "чорних" лісорубів та викликали поліцію.

Источник: slk.kh.ua

Відео: ТРК "Лозова"

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