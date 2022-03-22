У Лозовій ворог наніс авіаудари: є постраждалі

Близько 16:00 у Лозовій сталося кілька вибухів: ворог наніс ракетні удари, пошкоджено кілька приватних будинків. За попередніми даними, 8 чоловік отримали травми.

Як повідомляють в Лозівській міськраді, постраждалі – цивільні, усіх шпиталізовано.

У місті тимчасово вимкнули котельні. Опалення відновлять за кілька годин. На одній з вулиць знищили близько 20 будинків. Відео зі зруйнованими оселями лозівчан опублікував Лозівський міський голова Сергій Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Агентство Телевидения Новости