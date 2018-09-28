У любви нет границ: пограничники поймали иностранца-нелегала

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, инцидент произошел вчера вечером, 27 сентября.

Сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань обнаружили и задержали гражданина США, который пытался попасть из Украины в РФ на велосипеде, незаконным путем вне пункта пропуска. Пограничный наряд выдвинулся к месту вероятного нарушения, и в 10 метрах от линии госграницы задержал незаконного путешественника.

Оказалось, мужчина пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой. Из-за невозможности получить российскую визу, он законно попал в Украину, купил велосипед и отправился в Россию на нем. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за попытку нарушения границы Украины и его судьбу решит суд.

Агентство Телевидения Новости