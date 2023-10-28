У Львові збираються звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦ, де знімався кліп Сергія Жадана та Христини Соловій.

"Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви...", – каже отець Юстин Бойко.

Нагадаємо, що після релізу кліпу храм просив видалити відео, позаяк воно "пропагує антихристиянські цінності".

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38936

Новости портала «Весь Харьков»