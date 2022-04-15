У Маріуполі окупанти примушують мирних мешканців носити білу пов’язку як позначку «свій»

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що окупанти примушують мешканців міста вдягати білу стрічку, як позначку «свій».

Про це він написав у Telegram-каналі.

Андрющенко зазначив, що таким чином окупанти ще раз використовують цивільне населення для «приманки» для снайперів та воїнів ЗСУ. Оскільки саме така позначка використовується російською армією і може бути помилково прийнята нашими за реальнооо ворога.

Крім того, є інформація про запроваджені окупантами перепустки — дозволи на пересування містом.

«Уточнюємо, але в купі зі спец позначками «свій» все це нагадує реальну сегрегацію та перетворення Маріуполя на реальне гетто для українців за калькою нацистів у Львові та Польші», — зазанчив Андрющенко.

Источник: sprotyv.info

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