У Мелітополі загарбники роздають пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники почали видавати в ЦНАПі пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Запорізька ОВА у Телеграмі.

"У Мелітополі загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 000 рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося у центрі надання адміністративних послуг міста", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, обмінюють персональні дані на гроші і в селищі міського типу Михайлівка. Таким чином загарбники реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій.

Також у Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення - пенсіонерів та працівників бюджетної сфери. При собі вимагають мати документи. "Але для чого насправді збирають персональну інформацію у всіх цих випадках поки не відомо", - зауважують в ОВА.

Окрім того, як розповіли в ОВА, у Мелітополі окупаційна "влада" намагається популяризувати новий ідеологічний напрямок. У місті почали з’являтися банери "до 220-річчя створення Таврійської губернії". "Ймовірно, таким чином росіяни спробують виправдати створення нових квазіреспублік на території південних регіонів України", - вважають в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

А мешканці Кам’янки-Дніпровської повідомляють, що росіяни вивезли з території громади 10 машин по 30 тонн зерна. За інформацією жителів села Мала Білозерка загарбники вкрали із зерносховищ зерно як фермерів, так і пайовиків.

Як повідомляв Укрінформ, в Оріхові Запорізької області, де не вщухають обстріли, комендантська година триватиме всі вихідні.

Источник: ukrinform.ua

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