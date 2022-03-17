У Мерефі вночі загинула 21 людина

Нічний удар по Мерефі виявився одним із найкривавіших на Харківщині.

17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефа Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури.

Спочатку повідомлялось, що постраждалих немає. Але після того, як були розчищені завали, виявилось загинула 21 особа. Поранено 25 осіб, 10 з них знаходяться у важкому стані. Роботи по розчищенню завалів продовжуються.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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