У мережі поширюється фейкове фото рекламного плаката нібито в індійському місті Мумбай із закликом переїжджати до України
● На сфальсифікованому плакаті зображена дівчина в українському національному вбранні, а також міститься напис із закликом до жителів Індії шукати роботу в Україні, переїжджати для створення родини та побудови майбутнього.
✅ Насправді ця фотографія — фейк. Зображення сфабриковано за допомогою графічних редакторів та штучного інтелекту. Подібні інформаційні кампанії в Індії не проводилися.
● Цей вкид є продовженням масштабної антимігрантської інформаційної операції, яку веде росія. Центр неодноразово фіксував (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18044) фейки в рамках цієї кампанії.
Реальна статистика спростовує (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18068) міфи про «масове завезення» мігрантів в Україну: за перші чотири місяці 2026 року було видано лише 3,2 тис дозволів на працевлаштування іноземців, що в рази менше від довоєнних показників.
❗️ Мета російської дезінформаційної кампанії — розпалити ксенофобські настрої, нав'язати страхи про «заміщення населення», штучно створити атмосферу недовіри та дестабілізувати українське суспільство.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18295