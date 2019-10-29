Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:12
Просмотров: 128

У моего дома подожгли машину - кандидат на должность губернатора

У моего дома подожгли машину - кандидат на должность губернатора

Возле подъезда кандидата на должность председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера 27 октября сгорел автомобиль. Об этом Кучер сообщил в Facebook.

Моя машина стояла в 10 метрах. Сгоревший бус не принадлежит жильцам дома. С одной стороны, учитывая криминальные войны в Харькове - ерунда. И может случайность. А с другой, может кто-то что-то хочет мне сказать? Тогда отвечаю, я решение принял и оно не изменится ..., - написал Кучер.

Справка SQ. Кабинет министров Украины согласовала кандидатуру Алексея Кучера на должность председателя Харьковской облгосадминистрации. Соответствующее решение првительство приняло на заседании 20 октября.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Центре обращения с животными подвели итоги конкурса детского рисунка
Сегодня 08:23    3
Skyup запустил регулярные рейсы "Киев-Харьков"
Сегодня 07:55    59
Харьковский заключенный уехал в отпуск
Сегодня 07:27    104
«Укроборонпром»: завод Малышева работает в штатном режиме
Сегодня 06:59    90
Против администратора одного из телеграм-каналов откроют уголовное производство
Сегодня 06:30    112
У Харкові відкрилася виставка картин етнічних німців
28.10.2019 08:40    118
Прокуратура занялась бывшим заместителем губернатора
28.10.2019 08:14    192
Арсенал убийцы с Клочковской (ФОТО)
28.10.2019 07:11    333
Стали известны подробности дерзкого нападения с топором в центре Харькова (ВИДЕО)
28.10.2019 06:42    846
Закрытые улицы, транспорт
28.10.2019 06:14    203
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 