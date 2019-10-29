У моего дома подожгли машину - кандидат на должность губернатора

Возле подъезда кандидата на должность председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера 27 октября сгорел автомобиль. Об этом Кучер сообщил в Facebook.

Моя машина стояла в 10 метрах. Сгоревший бус не принадлежит жильцам дома. С одной стороны, учитывая криминальные войны в Харькове - ерунда. И может случайность. А с другой, может кто-то что-то хочет мне сказать? Тогда отвечаю, я решение принял и оно не изменится ..., - написал Кучер.

Справка SQ. Кабинет министров Украины согласовала кандидатуру Алексея Кучера на должность председателя Харьковской облгосадминистрации. Соответствующее решение првительство приняло на заседании 20 октября.

Источник: sq.com.ua

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