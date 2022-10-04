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У московському магазині з'явилися пакети у вигляді повістки

У московському магазині зявилися пакети у вигляді повістки

Навряд бізнес можна докоряти за бажання хайпанути. Підприємці мають якось виділятися, привертати увагу. Але перебувають і ті, хто починає втрачати береги. Ось і московський магазин «Весела затія», схоже, забув про чуйність. У нього у продажу знайшли пакети у вигляді повістки з військкомату. Це обурило покупців, але магазин виправдався тим, що до мобілізації товар не має відношення.

Магазин знаходиться у торговому центрі "Авіапарк". Один із відвідувачів, виявивши у продажу пакет-повістку, вирішив зняти товар на камеру.

«Ви маєте з'явитися у військовий комісаріат для проходження військової служби. При собі мати: туалетне приладдя, мобільний телефон, чорні та зелені нитки», — написано на білому пакеті.

Креатив магазину зайшов не всім. Щойно історія спливла у соцмережах, користувачі почали писати гнівні коментарі. Багато хто з них зводився до закликів мобілізувати співробітників магазину та дизайнерів, які придумали пакет.

«Дизайнерів пакету у окопи на полі битви! На дивані всі герої, а ви ділом доведіть», — написав один із користувачів у «ВКонтакті».

Втім, магазин поспішив виправдатися. Представник торгової точки запевнив, що пакети завезли ще до 23 лютого на День захисника Вітчизни. Просто якось так вийшло, що у жовтні вони ще залишились у продажу.

У це можна повірити. З іншого боку, це типова відмазка бізнесу на випадок невдалого креативу або піар-ходу. Мовляв, ми мали на увазі зовсім не те, що ви подумали. А якщо ви подумали щось не те, то це ваша хвора фантазія.

Пакети-повістки могли сприйняти болісно через помилки, що спливли під час часткової мобілізації. Деякі військкомати підійшли до процесу надто формально і діють за логікою «паличної системи», говорив голова Ради з прав людини Валерій Фадєєв. У результаті серед призовників опиняються люди без військово-облікової спеціальності, бойового досвіду, які не підходять за віком, а добровольці не можуть потрапити на фронт.

Джерело: internetua.com

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