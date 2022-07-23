Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:09
Просмотров: 99

«У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять» - перехоплення ГУР

«У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять» - перехоплення ГУР

Рашист ділиться з подругою новинами про те, як вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки. А також розповідає про значні втрати в підрозділі:

«У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять.

Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали – повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу».

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Цілі путіна у війні коригуються щотижня
Сегодня 08:30    21
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 23 липня 2022 року
Сегодня 08:23    37
Сполучені Штати скоро можуть визнати росію спонсором тероризму
Сегодня 08:19    50
Вранці 23 липня у Харкові близько 06:30 пролунали три вибухи.
Сегодня 08:09    84
россия направила почти 85% своих вооруженных сил на войну в Украину - CNN
Сегодня 08:09    52
Декомунізація продовжується
Сегодня 08:00    76
За ініціативи СБУ арештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з рф
Сегодня 07:52    72
Рашисти на тимчасово окупованих територіях намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій
Сегодня 07:43    81
Очередной интересный сюжет вырисовывается из серии #путин_всех_переиграл
Сегодня 07:41    110
С 24 июля в силу вступят новые правила для получения водительского удостоверения
Сегодня 07:26    83
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 