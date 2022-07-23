«У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять» - перехоплення ГУР

Рашист ділиться з подругою новинами про те, як вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки. А також розповідає про значні втрати в підрозділі:

«У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять.

Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали – повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу».

Джерело: gur.gov.ua

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