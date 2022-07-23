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«У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять» - перехоплення ГУР
Рашист ділиться з подругою новинами про те, як вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки. А також розповідає про значні втрати в підрозділі:
«У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять.
Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали – повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу».
Джерело: gur.gov.ua