У небі над Балтією за тиждень шість разів фіксували російські літаки – Міноборони Литви

Серед авіації були військово-транспортні, а також винищувачі і бомбардувальник "Іл-22"

Винищувачі НАТО, що несуть чергування у країнах Балтії, минулого тижня шість разів піднімалися в повітря, щоб супроводити російські військові літаки, які летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтикою.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву Міністерства оборони Литви, пише "Укрінформ".

"Винищувачі повітряної поліції НАТО, що несуть чергування у країнах Балтії, минулого тижня шість разів піднімалися в повітря, щоб розпізнати і супроводити російські військові літаки, які летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтикою", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в литовському відомстві, серед російських літаків були військово-транспортні, а також винищувачі і бомбардувальник "Іл-22". Частина їх летіла з вимкненими транспондерами.

Наголошується, що місія повітряної поліції НАТО здійснюється з Литви та Естонії.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»