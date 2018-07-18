У небі над Балтією за тиждень шість разів фіксували російські літаки – Міноборони Литви
Серед авіації були військово-транспортні, а також винищувачі і бомбардувальник "Іл-22"
Винищувачі НАТО, що несуть чергування у країнах Балтії, минулого тижня шість разів піднімалися в повітря, щоб супроводити російські військові літаки, які летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтикою.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву Міністерства оборони Литви, пише "Укрінформ".
"Винищувачі повітряної поліції НАТО, що несуть чергування у країнах Балтії, минулого тижня шість разів піднімалися в повітря, щоб розпізнати і супроводити російські військові літаки, які летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтикою", – йдеться у повідомленні.
Як повідомили в литовському відомстві, серед російських літаків були військово-транспортні, а також винищувачі і бомбардувальник "Іл-22". Частина їх летіла з вимкненими транспондерами.
Наголошується, що місія повітряної поліції НАТО здійснюється з Литви та Естонії.
Источник: 5.ua