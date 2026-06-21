У Німеччині на промисловій території стався витік надзвичайно токсичного газу

Вночі 20 червня на території великого хімічного комплексу Chempark Dormagen сталася аварія з витком розчину, що містив фосген. Під час Першої світової війни цей газ використовували як бойову отруйну речовину, а зараз у виробництві пластмас, полікарбонатів, пестицидів та фармацевтичної продукції

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У німецькому хімічному парку Дормаген у федеральній землі Північний Рейн–Вестфалія сталася аварія з витоком розчину, що містив фосген — одну з найнебезпечніших токсичних речовин промислового призначення. Інцидент стався вночі 20 червня близько 01:45 на території великого хімічного комплексу Chempark Dormagen.

Унаслідок аварії постраждали 25 працівників підприємства. Усім їм надали медичну допомогу, а нині вони перебувають під наглядом лікарів, оскільки дія фосгену може проявлятися не одразу. Причини витоку поки що встановлюють правоохоронці та спеціалісти з безпеки.

Представники хімічного парку повідомили, що аварійні системи спрацювали автоматично. Для локалізації небезпечної речовини була застосована паро-аміачна завіса, яка дозволила швидко нейтралізувати викид і не допустити його подальшого поширення. До роботи залучили заводську пожежну службу, рятувальників із Дормагена та Кельна, а також мобільні екологічні лабораторії.

Фахівці провели вимірювання повітря в прилеглих житлових районах. За офіційними даними, перевищення небезпечних концентрацій за межами підприємства не виявлено. На час ліквідації наслідків інциденту частину доріг і в’їздів до промислової зони тимчасово перекривали.

Наразі ситуацію на підприємстві взято під контроль, однак розслідування причин аварії триває. Правоохоронці та спеціальні служби з’ясовують, як саме стався витік небезпечної речовини на одному з найбільших хімічних майданчиків Німеччини.

Чим небезпечний фосген

Фосген (COCl₂) є надзвичайно токсичним безбарвним газом із характерним запахом прілого сіна або гнилих фруктів. Під час Першої світової війни його використовували як бойову отруйну речовину, а сьогодні він застосовується у виробництві пластмас, полікарбонатів, пестицидів та фармацевтичної продукції.

Особливу небезпеку становить те, що симптоми отруєння можуть з’явитися лише через кілька годин після контакту. Фосген уражає легені та дрібні дихальні шляхи, викликаючи набряк легень і порушення надходження кисню до крові. Через таку приховану дію навіть люди без негайних симптомів потребують медичного спостереження.

Ще однією небезпечною особливістю речовини є її фізичні властивості. Фосген приблизно у 3,5 раза важчий за повітря, тому накопичується у низинах, підвалах, траншеях та інших заглибленнях, що ускладнює ліквідацію наслідків витоку.

Джерело: espreso.tv

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