У Німеччині планують подальше посилення обмежень

Уряд ФРН та уряди земель мають намір посилити обмеження контактів через подальше поширення коронавірусу - дозволятимуться лише зустрічі наодинці між людьми, що не мешкають під одним дахом. Обговорення тривають.

У Німеччині тривають консультації федерального уряду та урядів федеральних земель щодо подальшого посилення обмежувальних заходів задля протидії пандемії COVID-19. Як повідомляє у вівторок, 5 січня, інформагенція Reuters, що має в своєму розпорядженні проєкт спільної постанови уряду ФРН і земельних урядів, планується, зокрема, подальше обмеження соціальних контактів.

У проєкті документа наголошується, що дозволятимуться лише індивідуальні зустрічі з людиною з іншого помешкання. З такою особою зустрічатися можна буде лише наодинці. Якщо ж ідеться про зустріч більшої кількості людей, то це мають бути тільки члени однієї родини, які проживають під одним дахом, зазначається в документі.

* Можливе обмеження пересування для окремих регіонів

Крім того, як випливає з проєкту документа, під час консультацій обговорюватиметься можливість обмеження 15 кілометрами зони пересування для тих, хто проживає в регіонах, де середній щотижневий показник заражень перевищує позначку в 200 випадків на 100 тисяч протягом тижня. Утім, як повідомляє інформагенція dpa з посиланням на свої джерела серед учасників зустрічі, поки що невідомо, чи цей пункт увійде до остаточного ухваленого рішення.

Попри це представники середнього бізнесу вже застерегли владу від задумів обмежити свободу пересування, вказуючи на загрози для підприємств. Як заявив виконавчий директор Федеральної спілки середніх підприємств (Bundesverband mittelständische Wirtschaft) Маркусу Єрґер (Markus Jerger), середні підприємства "вітають усі раціональні та доречні заходи, вжиті урядом для стримування пандемії коронавірусу", однак дав зрозуміти, що середній бізнес "рішуче відкидає ініційований державою домашній арешт для підприємств і громадян", цитує dpa.

Що стосується кількості заражень, то протягом доби, що минула, в Німеччині коронавірус виявлений ще у 11897 осіб, а загальне число інфікованих SARC-CoV-2 сягнулор майже 1,8 мільйона. За даними Інституту Роберта Коха, від початку пандемії 35518 пацієнтів, у яких мала місце хвороба COVID-19, померли, причому 944 летальні випадки припали на минулу добу.

Нагадаємо, з 16 грудня в Німеччині набув чинності жорсткий локдаун, що наразі триває до 10 січня. Днями повідомлялося про консенсус щодо його подовження.

Источник: dw.com

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