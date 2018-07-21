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У області почастішали випадки захворювання на сказ серед тварин

У області почастішали випадки захворювання на сказ серед тварин

За інформацією Харківського обласного лабораторного центру, за 6 місяців поточного року до лікувально-профілактичних закладів по медичну допомогу з приводу укусів тваринами звернулося 2047 людей, що на 311 більше порівняно з аналогічним періодом у минулому році. Випадки захворювання на сказ серед людей не реєструвалися.

У відомстві наголосили, що протягом вказаного періоду погіршилася епізоотична ситуація — протягом півроку було зареєстровано 56 випадків сказу у тварин, що на 27 — більше за показник минулого року. Постраждали від тварин зі встановленим діагнозом «сказ» 104 особи проти 51 — у минулому році.

66,7 % випадків ушкоджень було отримано від собак;

29,5 % — від кішок;

1,7 % — від диких тварин.

Антирабічні щеплення було призначено 350 постраждалим. У інших випадках лікування не було призначене, натомість — організовано ветеринарне спостереження за тваринами, які нанесли ушкодження. За інформацією Харківського обласного лабораторного центру, 9 постраждалих, які мали показання до імунізації, від щеплень відмовились.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Микола Мельник

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