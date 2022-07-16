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У оккупантов дефицит человеческого ресурса

У оккупантов дефицит человеческого ресурса

У оккупантов дефицит человеческого ресурса.

Думаю, вы слышали об этом уже неоднократно, но так никто вам не объяснял, что к чему и почему, а потому… А потому приведу всего несколько цифр для размытого понимания, поскольку полного не будет никогда.

Накануне полномасштабного вторжения в Украину я дал азербайджанскому изданию Korrespondent.AZ большое интервью, в котором пояснил, что будет ожидать российскую армию в Украине в случае начала полномасштабный войны.

В первую очередь – это уничтожение её наиболее боеспособных подразделений и нивелирование милитарного потенциала, который она накапливала последние 20 лет. При этом отмечал, что россия накопила у границ Украины недостаточный ресурс для оккупации, поэтому, минимум до мая ожидать вторжения не стоит. Это если мыслить логически, со знанием военного дела, а не с базовыми навыками разведения оленей. Но… Олени превыше всего!

Это интервью я давал 17 февраля. И вот, 24 февраля они вторглись… Чем это для них обернулось? Тотальным провалом. Такого идиотизма планирования и переоценки своих возможностей ни один человек в здравом уме и с базовым военным образованием от них не ожидал.

Но, всё же, от лирики к цифрам.

Для реализации плана по оккупации Украины России нужен был ресурс не менее 250 тыс передовых и 100 тыс резервных первой очереди и не менее 80 тыс резерва второй очереди. Россия вторглась общим ресурсом 160-180 тыс. Общим!

Храбрость леммингов? Нет, шизофрения лемминга. Ну или двух.

Сейчас в командовании оккупантов прекрасно понимают свою ошибку, но исправить её уже не могут. Поскольку формировать десятки БТГр в условиях, когда потенциальный состав этих групп видит, что его ожидает – предельно сложно.

Итак. Для осуществления полноценных, а не кастрированных как сейчас, наступательных действий, хотя бы на Донбасском плацдарме оккупантом необходимо 140-150 полноценных БТГр.

А, что они имеют?

У российских оккупантов на сегодняшний день относительно боеспособных 95 БТГр на территории Украины. При этом 15 БТГр были по состоянию на эту неделю выведены для восстановления боеспособности из-за понесённых потерь. Это к тем 9 БТГр, которые были выведены ранее и которые так. До сих пор, не восстановили свою боеспособность.

Т.е. – 24 БТГр!

Самое интересное, что в Украине полностью… Полностью. В ноль. Абсолютно. В общем, были аннигилированы 16 БТГр!

Их восполнение и восстановление сейчас невозможно.

А теперь самое интересное. Резерв по территории россии и, особенно у границ с Украиной и в ближайшей доступности к ним у россиян знаете какой? Первоочередной резерв 24 БТГр (в то время как их минимум должно быть 125), а второочередной 16 БТГр (должно быть минимум 100)!

Ощутите степень дефицита ресурса для оккупации Украины. Конечно, они смогут затянуть войну ещё на достаточно продолжительное время и даже наступать по ряду направлений. Но в целом, они эту войну проиграли, даже не начав. И это факт.

Перемога близько! Маємо витримку. ЗСУ все робить як треба.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16120

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Темы: війна, росія

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