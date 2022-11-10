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У Орбана что-то пошло не так

У Орбана что-то пошло не так

В немецком парламенте законодатели настаивают на жесткой линии в отношении Венгрии из-за проблем с верховенством права. В следующем месяце ЕС должен решить, приостановить ли финансирование Венгрии на сумму 7,5 млрд евро. Немецкие законодатели выступили за блокирование этих средств до тех пор, пока Венгрия не проведет необходимые реформы и не изменит ситуацию с соблюдением верховенства права в стране.

(https://www.politico.eu/article/germany-lawmakers-push-hard-line-hungary-rule-of-law/)

Сейчас ЕС блокирует доступ Венгрии к 5,8 миллиардам евро в постковидные фонды и требует дальнейших судебных реформ, прежде чем дать доступ к этим деньгам Орбану.

При этом надо заметить, что активисты антикоррупционной кампании в Будапеште на этой неделе заявили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обманывает ЕС своими обещаниями реформ, которые эксперты и активисты называют недостаточными.

джерело: https://t.me/BerezaJuice/23332

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