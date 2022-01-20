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У Пакистані жінку засудили до смертної кари за "богохульство" у WhatsApp

У Пакистані жінку засудили до смертної кари за богохульство у WhatsApp

Пакистанський суд засудив 26-річну жінку до 20 років в'язниці та подальшої страти через повішення. На неї поскаржився чоловік, з яким вона листувалась у WhatsApp у 2019 році.

Як пише джерело, Аніка Атік познайомилася з пакистанцем у мобільній онлайн-грі. Згодом він звинуватив жінку у відправці богохульних карикатур на ісламських пророків і образливих повідомлень про святих.

Що відомо

  • Згідно з позицією обвинувачення, підсудна "навмисно оскверняла священних праведних особистостей і ображала релігійні переконання мусульман".
  • Жінка начебто також використовувала свій обліковий запис у соцмережі Facebook для передачі богохульних матеріалів іншим обліковим записам.
  • Атік заявила, що вона практикуюча мусульманка, і відкинула всі звинувачення.
  • За її словами, чоловік навмисно втягнув її в релігійну дискусію, щоб помститися за відмову підтримувати з ним дружні стосунки.

У результаті суд став на сторону чоловіка, ім'я котрого The Guardian не називає, засудивши Аніку Атік до 20 років ув'язнення і подальшого повішення.

У Пакистані одні з найсуворіших законів про богохульство в світі. Влада регулярно виносить смертні вироки. Як правило, страти не роблять, і ув'язнені проводять все життя у в'язниці. Однак, пише джерело, судові процеси в справах про богохульство в Пакистані вкрай небезпечні, оскільки обвинувачених часто вбивають внаслідок самосуду ще до того, як суди виносять вердикт. Самі ж судді, побоюючись наслідків, рідко виправдовують обвинувачених, піддаючись тиску з метою винесення обвинувальних вироків.

Сьогодні, за даними Комісії США з міжнародної релігійної свободи, близько 80 осіб у Пакистані перебувають у в'язниці за богохульство, щонайменше половина з них засуджена до смертної кари, хоча страт не було.

Источник: tech.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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