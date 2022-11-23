У Пенсійному фонді попередили українців про шахрайську схему

В Україні шахраї знаходять нові способи, щоб нажитися на чужому горі. Зокрема стало відомо про аферу з постраждалими від війни під виглядом Пенсійного фонду.

На Facebook-сторінці ПФУ повідомили, що зловмисники створили в месенджері Telegram чат-бот «Пенсійний фонд України», використавши логотип державного управління, інформує «НБН».

В @pensijnyj_fond_ukrainybot шахраї діють від імені ПФУ, інформуючи громадян про отримання фінансової допомоги у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім’ї, які постраждали у зв’язку з російським вторгненням.

Аферисти пропонують людям подати заявку на отримання коштів, для цього українцям потрібно вказати особисті дані, зокрема, реквізити банківських рахунків, куди нібито буде нараховано допомогу від Пенсійного фонду.

У відомстві наголосили, що не мають жодного відношення до цього чат-боту. ПФУ вже звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити відповідних заходів щодо шахраїв.

Джерело: nbnews.com.ua

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