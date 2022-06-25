Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 125

У Пентагоні прокоментували відхід ЗСУ із Сєвєродонецька

У Пентагоні прокоментували відхід ЗСУ із Сєвєродонецька

Контрольоване відведення Збройних Сил України із Сєвєродонецька дає можливість українській армії зайняти кращі позиції для подальшої оборони.

Про це заявив представник Міністерства оборони США під час брифінгу 24 червня, передає Укрінформ.

"Я хочу показати контекст спостережуваного нами у Сєвєродонецьку керованого відступу Збройних Сил України з цього місця", – сказав старший чиновник Пентагону.

Він запропонував згадати розвиток подій останні чотири місяці: росії довелося повністю переглянути свої початкові плани, які були надмірно амбітними та невмілими.

"Вони перейшли від спроби наступу за багатьма напрямами, в якій їх перемогли українці, до нинішнього зосередження уваги на Східній Україні. І справді, росіяни просто дюйм за дюймом займають тут територію", – сказав старший чиновник Пентагону.

Він зазначив, що важливо замислитись про ціну, яку росія заплатила за цей "дуже маленький, дуже поступовий виграш".

Українське командування, виводячи ЗСУ з Сєвєродонецька, забезпечує собі становище, в якому війська можуть краще захищатися, сказав речник Міноборони США.

"ЗСУ виконують професійний, тактичний відступ, щоб консолідувати свої сили на позиціях, які вони можуть краще захистити. І я бачу, що це відбувається на тлі їхньої здатності продовжувати сковувати російські війська протягом дуже тривалого часу в дуже невеликій географічній області", – сказав представник Пентагону.

24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та журналіст Юрій Бутусов повідомили, що ЗСУ отримали наказ відійти з Сєвєродонецька на новий рубіж оборони.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

РФ пытается, но не может сорвать поставки западного оружия в Украину — представитель Пентагона
Сегодня 10:49    100
США і ще чотири країни створили союз для протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні
Сегодня 10:36    90
Напрасная агрессия
Сегодня 10:22    124
Як російське вторгнення в Україну започаткувало тренд cancel culture
Сегодня 09:54    100
Российская пропаганда продемонстрировала, как нужно доводить абсурд до совершенства
Сегодня 09:45    150
Моральные ориентиры окончательно утеряны
Сегодня 09:35    143
Новости из США. Пятница, 24 июня 2022
Сегодня 09:23    125
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 339 дітей
Сегодня 09:14    87
"Кричите на весь мир": сестра морпеха с "Азовстали" рассказала об одном из последних сообщений брата
Сегодня 09:11    167
Сегодня ночью Украину массово обстреляли ракетами
Сегодня 09:00    196
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 