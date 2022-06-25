У Пентагоні прокоментували відхід ЗСУ із Сєвєродонецька

Контрольоване відведення Збройних Сил України із Сєвєродонецька дає можливість українській армії зайняти кращі позиції для подальшої оборони.

Про це заявив представник Міністерства оборони США під час брифінгу 24 червня, передає Укрінформ.

"Я хочу показати контекст спостережуваного нами у Сєвєродонецьку керованого відступу Збройних Сил України з цього місця", – сказав старший чиновник Пентагону.

Він запропонував згадати розвиток подій останні чотири місяці: росії довелося повністю переглянути свої початкові плани, які були надмірно амбітними та невмілими.

"Вони перейшли від спроби наступу за багатьма напрямами, в якій їх перемогли українці, до нинішнього зосередження уваги на Східній Україні. І справді, росіяни просто дюйм за дюймом займають тут територію", – сказав старший чиновник Пентагону.

Він зазначив, що важливо замислитись про ціну, яку росія заплатила за цей "дуже маленький, дуже поступовий виграш".

Українське командування, виводячи ЗСУ з Сєвєродонецька, забезпечує собі становище, в якому війська можуть краще захищатися, сказав речник Міноборони США.

"ЗСУ виконують професійний, тактичний відступ, щоб консолідувати свої сили на позиціях, які вони можуть краще захистити. І я бачу, що це відбувається на тлі їхньої здатності продовжувати сковувати російські війська протягом дуже тривалого часу в дуже невеликій географічній області", – сказав представник Пентагону.

24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та журналіст Юрій Бутусов повідомили, що ЗСУ отримали наказ відійти з Сєвєродонецька на новий рубіж оборони.

Источник: ukrinform.ua

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