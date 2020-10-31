У перевірці НАЗК були декларації 2 з 47 депутатів, що є авторами конституційного подання у “справі про незаконне збагачення”

Протягом останніх днів ми часто бачимо питання про те, хто саме з депутатів подав до Конституційного Суду України конституційне подання у “справі про незаконне збагачення”.

Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що стосовно двох з цих народних депутатів – Іллі Киви та Тараса Козака – раніше було розпочато повну перевірку декларацій.

Список решти депутатів вважаємо за необхідне опублікувати, зазначивши лиш те, що деякі з них є фігурантами журналістських розслідувань, а також справ Національного антикорупційного бюро України.

Отже, підписантами конституційного подання у “справі про незаконне збагачення” є:

Абрамович Ігор Олександрович

Батенко Тарас Іванович

Бойко Юрій Анатолійович

Бондар Віктор Васильович

Борт Віталій Петрович

Бурміч Анатолій Петрович

Волошин Олег Анатолійович

Гнатенко Валерій Сергійович

Дунаєв Сергій Володимирович

Загородній Юрій Іванович

Іоффе Юлій Якович

Ісаєнко Дмитро Валерійович

Кальцев Володимир Федорович

Качний Олександр Сталіноленович

Кива Ілля Володимирович

Кісільов Ігор Петрович

Козак Тарас Романович

Колтунович Олександр Сергійович

Королевська Наталія Юріївна

Кузьмін Ренат Равелійович

Ларін Сергій Миколайович

Лукашев Олександр Анатолійович

Льовочкін Сергій Володимирович

Льовочкіна Юлія Володимирівна

Макаренко Михайло Васильович

Мамка Григорій Миколайович

Мамоян Суто Чолоєвич

Медведчук Віктор Володимирович

Мороз Володимир Вікторович

Німченко Василь Іванович

Павленко Юрій Олексійович

Папієв Михайло Миколайович

Плачкова Тетяна Михайлівна

Пономарьов Олександр Сергійович

Приходько Наталія Ігорівна

Пузанов Олександр Геннадійович

Рабінович Вадим Зіновійович

Скорик Микола Леонідович

Славицька Антоніна Керимівна

Солод Юрій Васильович

Столар Вадим Михайлович

Суркіс Григорій Михайлович

Требушкін Руслан Валерійович

Фельдман Олександр Борисович

Христенко Федір Володимирович

Чорний Віктор Іванович

Шуфрич Нестор Іванович

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Ознайомитися із текстом конституційного подання можливо за посиланням: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_393_2020.pdf.

Позиція НАЗК по суті подання: https://bit.ly/3oQKO9c

Позиція НАЗК щодо процедури розгляду подання: https://bit.ly/3myauW7

Источник: nazk.gov.ua

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