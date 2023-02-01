У петербурзі хакери вивели на екрани Ермітажу повідомлення про Бучу

У російському петербурзі в Ермітажі на електронні табло вивели інформацію про злочини, які російські військові скоювали під час окупації Бучі. Про це УНН повідомляє з посиланням на «Фонтанку».

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«До правоохоронних органів представники адміністрації музею звернулися близько дев'ятої вечора 29 січня. Вони повідомили, що близько четвертої дня невідомі вивели на екрани електронних табло інформацію про події в українській Бучі, яка визнана міністерством оборони рф (нібито – ред.) фейком», - йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що після того, як співробітники служби безпеки виявили злом, табло було відключено. За попередньою інформацією, злом сервера було здійснено дистанційно.

Слідчий комітет поки вирішує, як кваліфікувати інцидент.

Доповнення

Диктатор рф володимир путін присвоїв 64-й мотострілецькій бригаді "почесне" звання "гвардійська". Саме ці солдати перебували в Бучі і влаштували вбивства сотень невинних людей.

Різанина в Бучі

Бучанська трагедія - масове вбивство українського цивільного населення в місті Буча Київської області, що супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями, зокрема дітей, і мародерством. Злочини вчинили збройні сили рф.

Українська влада заявила, що загинуло понад 420 мешканців міста, назвала цю різанину геноцидом українців і звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати те, що сталося в місті. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що кількість людей, убитих російськими військами в Бучі Київської області, більша, ніж жертв трагедії у Вуковарі.

Російська влада заперечує будь-які правопорушення і описує кадри та фотографії загиблих нібито як провокацію або постановку української влади. Ці заперечення спростували міжнародні ЗМІ, зокрема, Bellingcat, Deutsche Welle, The Economist, BBC і The New York Times.

Джерело: unn.com.ua

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