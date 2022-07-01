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У п’ятницю на станціях метро для харків'ян проведуть курси з безпеки життєдіяльності в умовах воєнної загрози

У п’ятницю на станціях метро для харківян проведуть курси з безпеки життєдіяльності в умовах воєнної загрози

Курси безпеки мирних жителів під час бойових дій організовано Департаментом цивільного захисту ХОВА спільно з ГУ ДСНС в Харківській області.

На заняттях рятувальники, волонтери, представники «Червоного хреста» інструктуватимуть мирних жителів, як правильно поводитися під час атак окупантів.

Фахівці розкажуть:

- що робити, якщо ви потрапили під обстріл посеред вулиці;

- які перекриття врятують від різних типів снарядів;

- як правильно організувати укриття в будинку або офісі;

- як діяти, виявивши снаряд, що не розірвався;

- як швидко зупинити кровотечу у себе і допомогти пораненому.

Заняття проходитимуть щоп’ятниці на станціях харківського метрополітену за таким графіком: 10:00 – ст. імені О. С. Масельського; 11:30 – ст. Завод імені В. О. Малишева; 13:00 – ст. Університет; 14:30 – ст. Київська.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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