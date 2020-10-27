У питній воді на Харківщині знайшли перевищення вмісту нітратів

Відхилення від норми зафіксували у 13 районах області.

За даними Харківського обласного лабцентру, за дев'ять місяців цього року фахівці лабцентру дослідили 2400 проб води за санітарно-хімічними показниками з джерел нецентралізованого водопостачання, з яких 46,5% не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Гранично допустиму концентрацію нітратів (до 2,5 ГДК) зафіксували у Дергачівському, Красноградському, Краснокутському, Великобурлуцькому, Куп’янському, Харківському, Кегичівському, Вовчанському районах.

Так, перевищення допустимої норми (до 5,0 ГДК) виявили у Золочівському, Чугуївському, Балаклійському, Сахновщинському, Барвінківському, Дворічанському районах;

У три рази від допустимої норми (перевищення до 10,0 ГДК) фахівці зареєстрували у Шевченківському, Лозівському, Близнюківському, Ізюмському, Первомайському, Валківському районах.

Перевищення до 17,3 ГДК — у Нововодолазькому районі та місті Люботині.

За мікробіологічними показниками досліджено 984 проби води з колодязів та каптажів джерел, з них 40,2% не відповідали нормативам.

Також в області цього року сталося чотири випадки водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей (збільшена кількість гемоглобіну, що містить окислене залізо в еритроцитарних кров'яних клітинах), які споживали воду з колодязів на територіях Дергачівського, Барвінківського районів, міста Люботина та з індивідуальної свердловини на території міста Харкова.

У місті Харкові досліджено 38 проб води з каптажів природних джерел. Протягом 9 місяців 2020 року у воді з 5-ти джерел реєструвались проби з відхиленнями від норм за мікробіологічними показниками (парк «Юність», «Петренки – 1», «Петренки – 3», по вул. Бучми (права сторона), Олексіївська Балка (вул. Клочківська). Вода з каптажу джерела у парку «Юність» не відповідала нормативним вимогам за санітарно-хімічними показниками – встановлені відхилення за показниками загальної жорсткості та вмісту нітратів.

Источник: slk.kh.ua

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