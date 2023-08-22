У Польщі бус з українцями влетів у вантажівку: постраждали 4 дітей

У Польщі бус з українцями потрапив у ДТП.

Мікроавтобус влетів у вантажівку, повідомляє видання Фокус із посиланням на Yavp.pl.

У мікроавтобусі разом з водієм перебували 9 осіб, серед яких четверо дітей віком від 3-х до 11 років. Усіх їх доправили до лікарні.

ДТП сталася в ніч проти 22 серпня в місцевості Граче Опольського воєводства.

Близько 3:30 мікроавтобус Mercedes, який їхав у напрямку Вроцлава, врізався в вантажівку, яка їхала попереду.

Після зіткнення авто вилетіло на узбіччя і влетіло в захисний бар’єр.

У мікроавтобусі разом з водієм перебували 9 осіб, серед яких четверо дітей віком від 3-х до 11 років.

Усіх дітей доправили до лікарні.

Найбільше постраждали 3-річна та 7-річні дівчатка. В однієї з них зламана нога.

Решта дітей та пасажири буса отримали незначні тілесні ушкодження.

Причини та обставини, які призвели до ДТП, з’ясовує поліція.

Відомо, що в мікроавтобусі перебували виключно громадяни України, зокрема, й водій.

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