У Польщі бус з українцями влетів у вантажівку: постраждали 4 дітей
У Польщі бус з українцями потрапив у ДТП.
Мікроавтобус влетів у вантажівку, повідомляє видання Фокус із посиланням на Yavp.pl.
У мікроавтобусі разом з водієм перебували 9 осіб, серед яких четверо дітей віком від 3-х до 11 років. Усіх їх доправили до лікарні.
ДТП сталася в ніч проти 22 серпня в місцевості Граче Опольського воєводства.
Близько 3:30 мікроавтобус Mercedes, який їхав у напрямку Вроцлава, врізався в вантажівку, яка їхала попереду.
Після зіткнення авто вилетіло на узбіччя і влетіло в захисний бар’єр.
У мікроавтобусі разом з водієм перебували 9 осіб, серед яких четверо дітей віком від 3-х до 11 років.
Усіх дітей доправили до лікарні.
Найбільше постраждали 3-річна та 7-річні дівчатка. В однієї з них зламана нога.
Решта дітей та пасажири буса отримали незначні тілесні ушкодження.
Причини та обставини, які призвели до ДТП, з’ясовує поліція.
Відомо, що в мікроавтобусі перебували виключно громадяни України, зокрема, й водій.