Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:40
Просмотров: 125

У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни Росії проти України

У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни Росії проти України

Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік вважає, що якщо дійде до війни, то на кордоні з Польщею можна чекати на хвилю до мільйона біженців з України.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни", - сказав Вонсік.

Він додав, що Польща має бути готовою до найгіршого сценарію. "Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з’явитися на нашому східному кордоні", – сказав він.

Мацєй Вонсік додав, що йдеться про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування. "Відповідно до Женевської конвенції, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не втечемо від цього і не будемо від цього захищатися", - сказав заступник глави МВС.

Вонсік також закликав не піддаватися на істерику та паніку. "У нас ще Олімпіада попереду. Здається, Путін має настільки важливі відносини з Китаєм, що він не зробить жодних рішучих кроків до закінчення Олімпіади, тому що це може обернути китайську сторону проти нього", - оцінив він.

У п'ятницю у Варшаві відбулося засідання Ради національної безпеки Польщі, під час якого обговорили поточну ситуацію, пов’язану із загрозою російського вторгнення в Україну. На початку засідання Ради національної безпеки президент Анджей Дуда заявив, що наразі прямої військової загрози Польщі немає. При цьому він додав, що такої ситуації, як сьогодні, не було з 1989 року.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЄСПЛ швидше за все встановить 30 квітня датою початку російської окупації на Донбасі
Сегодня 10:38    41
Гранатомети NLAW: як українські військові вчаться ними стріляти
Сегодня 10:00    84
За тиждень паливо подорожчало на 0,5-2 грн/л
Сегодня 09:38    109
Каністри, рації та туристичні фільтри для води. Топ-10 найбільш швидко зростаючих категорій товарів в Україні за останній тиждень (за даними Hotline.ua)
Сегодня 08:51    144
Денісова каже, що Інтерпол визнав політичні мотиви переслідування Росією режисера Лавренчука
Сегодня 08:08    137
Урядова CERT-UA попередила про небезпечні листи, які українці отримують на електронну пошту
Сегодня 07:37    187
Польша сообщила о новых попытках мигрантов пересекти границу со стороны Беларуси: что известно
Сегодня 07:05    153
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 29 січня 2022 року
Сегодня 06:44    124
"Енергоатом" посилює захист своїх АЕС та їх інфраструктури – голова компанії
Сегодня 06:33    151
На російсько-білоруських навчаннях фігурує карта розчленованої України
Сегодня 06:12    330
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 