У Польщі створять Центр обслуговування та ремонту танків Leopard-2

Лист про наміри щодо створення такого центру підписали Україна, Польща та Німеччина, повідомив міністр оборони України Резніков.

- Я вдячний німецьким і польським колегам Пісторіусу та Блащаку за непохитну підтримку України. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та посиленню можливостей українських захисників.

Українські солдати вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир, – написав він у Twitter.

Джерело: https://t.me/spravdi/28183

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