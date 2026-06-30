У Польщі затримали 9 українців і кількох білорусів, ймовірно, завербованих рф

У Польщі затримали та видворять з країни дев'ятьох українських громадян і двох білорусів, які, за даними спецслужб, вербували українців для проплаченої участі у мітингах і діяли за вказівками з рф.

Про це 29 червня заявив міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк, пише "Європейська правда".

Семоняк оголосив, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі у співпраці з Прикордонною службою затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі, яких невідкладно видворять з країни.

"З осені 2025 року ці особи вербували та платили за участь учасникам демонстрацій, що організовувалися серед українських біженців, які перебувають у Польщі. Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки Польщі, ініціатива та кошти на цю діяльність надходили з росії, і ці дії кваліфікуються як спроба впливу на українських мігрантів у Польщі", – заявив міністр.

Він не уточнив, про які саме демонстрації йшлося.

Джерело: eurointegration.com.ua

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