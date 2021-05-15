У пошуках кращої долі: на Харківщині затримали 15-річного нелегала

13 травня в Харківській області прикордонники затримали 15-річного росіянина, який нелегально перетнув кордон.

Як повідомили в Східному регіональному управлінні Держприкордонної служби, підліток, який прямував з Ленінградської області, перетнув кордон у районі села Малі Проходи Дергачівської громади.

Про це прикордонникам стало відомо від місцевого жителя. Працівникам управління вдалося затримати нелегала. Документів, які б посвідчували особу, у хлопця не було.

Зі слів підлітка, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він із Ленінградської області та прямував в Україну у пошуках кращого життя.

Наразі прикордонники встановлюють особу хлопця.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Олена Загребельна

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