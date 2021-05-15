У пошуках кращої долі: на Харківщині затримали 15-річного нелегала
13 травня в Харківській області прикордонники затримали 15-річного росіянина, який нелегально перетнув кордон.
Як повідомили в Східному регіональному управлінні Держприкордонної служби, підліток, який прямував з Ленінградської області, перетнув кордон у районі села Малі Проходи Дергачівської громади.
Про це прикордонникам стало відомо від місцевого жителя. Працівникам управління вдалося затримати нелегала. Документів, які б посвідчували особу, у хлопця не було.
Зі слів підлітка, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він із Ленінградської області та прямував в Україну у пошуках кращого життя.
Наразі прикордонники встановлюють особу хлопця.
Источник: slk.kh.ua
Автор: Олена Загребельна