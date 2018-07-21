Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:38
Просмотров: 133

У премьера Польши вспомнили преступления “украинских националистов” и добавили фото села на Волыни, уничтоженного поляками

У премьера Польши вспомнили преступления “украинских националистов” и добавили фото села на Волыни, уничтоженного поляками

Канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Facebook проиллюстрировала заметку о памяти жертв "Волынской резни" фотографией села, где польские повстанцы убили более 800 мирных украинских жителей

Об этом сообщает глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

"Канцелярия премьер-министра Польши Моравецкого иллюстрирует “преступления украинских националистов на Волыни” фотографией уничтоженного воинами АК украинского села Сагрынь. Это та историческая правда, о которой так часто говорят польские политики?" - отметил Вятрович.

Канцелярия Моравецкого отметила как источник фото, где его подписали "Месть Томашувского отдела Армии Крайова в отношении украинских жителей села". Этой фотографией канцелярия поделилась 11 июля в “национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Польской Республики”.

По состоянию на 14:00 20 июля сообщение удалили со страницы в Facebook, хотя "Новинарня" отмечает, что она еще была доступна в 12:00.

Армия Крайова - вооруженные силы польского подполья во время Второй мировой войны, которые осуществляли этнические чистки украинского и литовского населения.

Напомним, что 27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за упоминание о причастности поляков к военным преступлениям. При этом в законе оставили положение о "преступлениях украинских националистов" и ответственность за их отрицание.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як Лавра дісталася Московському патріархату
Сегодня 13:12    77
Фарнборо не дает покоя Кремлю или эхо “Русланов”
Сегодня 08:40    194
Россия продолжает запускать фейки по дискредитации предоставления Томоса Украине
Сегодня 07:49    109
Facebook будет удалять посты, провоцирующие насилие
20.07.2018 09:11    90
Протесты против нового названия Македонии финансировал российский бизнесмен
19.07.2018 08:12    169
Россия начала новую информационную атаку на украинскую автокефалию – запущен новый фейк
19.07.2018 06:24    474
Польша выдала Украине экс-главного бухгалтера "Укрспирта"
18.07.2018 17:32    219
В оккупированном Алчевске вместо художественной школы оккупанты откроют фабрику пушечного мяса
18.07.2018 09:22    126
РУССКАЯ ПРОПАГАНДА использует в качестве «западных экспертов» мошенников и расистов
18.07.2018 08:32    130
Пару слов о российской шпионке Маше Бутиной
18.07.2018 07:50    668
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 