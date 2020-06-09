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У прифронтовому селищі кінологи виявили арсенал боєприпасів

У прифронтовому селищі кінологи виявили арсенал боєприпасів

У районі проведення операції Об’єднаних сил зведена кінологічна група Західного оперативно-територіального об’єднання виявила небезпечний пакунок. Випадок стався під час спільного несення служби мобільною групою на виїзді з населеного пункту Сартана Донецької області, повідомили у МВС України.

«До зведеної кінологічної групи входить три кінологи зі службовими собаками. Дві з них розшукові з пошуку зброї та набоїв, ще одна розшукова з пошуку мінно-вибухових пристроїв. Це не перша небезпечна знахідка кінологів у районі проведення ООС», – зазначив командир зведеної кінологічної групи.

Під час огляду ділянки місцевості, де мав розташовуватись мобільний блок-пост кінолог зі службовою собакою «Тор» виявили пакет із набоями та гранатою. На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу, згодом прибули фахівці ДСНС. В пакеті знаходились набої калібром 5,45 – 135 штук, 7,62 – 18 штук та граната РГД-5.

Источник: sprotyv.info

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