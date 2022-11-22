У прикордонних регіонах РФ цивільні вимагають від «асвабадітєлєй» забратися геть, - польська розвідка. «Что случілось»?

Армія мародерів та ґвалтівників дотримується своїх «соціальних стандартів» не лише на окупованих територіях, але й на рідній землі. Внаслідок серед аборигенів зростає соціальна напруга, дедалі частіше виникають конфлікти між цивільними та військовими.

Розповім на прикладі Бєлгорода, як відбувається розхвалена підтримка війни глибинним російським народом.

● З весни в області збільшилася концентрація окупантів, й одразу зросло число зґвалтувань. Найскандальнішим став випадок зґвалтування «безстрашними» вояками Путіна 3-х неповнолітніх дівчат.

● Лікарні міста забиті пораненими вояками, місцеві не можуть отримати нормальної медичної допомоги.

● У Бєлгороді постійно квітне «бавовна», що дуже не подобається городянам. Вибухають нафтобази, склади БК, а зараз вже й трансформатори. У цивільних з’являється крамольна думка: не було б складів, не було б і «бавовни». Регіон час від часу сидить без світла, у тому числі - й обласний центр.

● Постійні прильоти по військовій інфраструктурі рашистів змушують бєлгородян сидіти по підвалах і навіть евакуйовуватися. Тим паче, що на голови містян інколи приземляються «новітні» російські ракети.

● Від «дружнього» вогню мруть як мухи мобіки. Родичі мобілізованих пишуть гнівні листи губернатору і виступають проти «могілізації».

● Лякають цивільних і оборонні редути, які зводить місцева влада на кордоні.

За таких умов навіть міцно зомбовані ватники починають бухтіти та котити бочку на владу. А та, своєю чергою, звалює все на військових як причину всіх проблем.

Коли війна з телевізора приходить в реальне життя, русскій мір з його казками починає розвалюватися на друзки.

Нам своє робити.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/472

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