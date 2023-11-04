У процедурах закупівель Міністерства оборони України товарів, робіт і послуг оборонного призначення виявлено низку ризиків, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень — НАЗК та Рахункова палата України

Серед основних причин поширеності корупції в закупівлях Міноборони — відсутність дієвого контролю за цільовим використанням постачальниками бюджетних коштів, отриманих як передоплата.

Так, більшість постачальників Міноборони отримують передоплату за договорами на рахунки, відкриті у комерційних банках, у зв’язку з чим виникає ризик використання відповідних бюджетних коштів постачальниками всупереч їх цільовому призначенню (розміщення на депозитних рахунках, виконання власних зобов’язань за іншими договорами, надання фінансової допомоги пов’язаним юридичним особам). Такі зловживання постачальників можуть призводити до виникнення дебіторської заборгованості, відтермінування строків виконання, неналежного виконання чи невиконання договірних зобов’язань перед Міністерством.

Міністерству рекомендовано при проведенні оборонних закупівель на умовах попередньої оплати перераховувати кошти на небюджетні рахунки постачальників, відкриті в органах Державної казначейської служби. Надалі ці кошти можуть бути використані виключно на цілі, визначені умовами договорів з наданням для здійснення платежів підтвердних документів органам казначейської служби.

**Першого листопада Міністерство оборони України оголосило про початок торгів на закупівлю їжі для Збройних Сил України за новими правилами.

Торги оголошено не на пів року, а на три місяці.

Також, Міністерство оборони розробило механізм, який дозволить меншим компаніям брати участь у закупівлях. Він полягає в тому, що великі лоти розділені на менші, і тепер на торги виставлені не 22 пропозиції, а 30.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков анонсував, що міністерство планує запустити пілотний проєкт із закупівлі круп та хлібу окремо від каталогу в одному із регіонів України для зменшення ціни.

Джерело: https://t.me/znua_live/119629

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