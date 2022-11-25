У проекта “Хочу жить” появились дополнительные номера для связи

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Для российских военнослужащих, которые находятся на территории России, появилась возможность связаться с нами через Telegram или WhatsApp по следующим номерам:

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688.

Если военнослужащий уже оказался на территории Украины, то теперь работает короткий телефонный номер 688 (только с украинских номеров) и по номеру +380443508917.

Все телефонные номера, опубликованные ранее, а также телеграмм-бот “Хочу жить” продолжают действовать.

Российские военнослужащие! Сохраняйте свои жизни – сдавайтесь в плен!

Джерело: gur.gov.ua

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