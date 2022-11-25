У проекта “Хочу жить” появились дополнительные номера для связи
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Для российских военнослужащих, которые находятся на территории России, появилась возможность связаться с нами через Telegram или WhatsApp по следующим номерам:
+380956886888;
+380936886888;
+380976886688.
Если военнослужащий уже оказался на территории Украины, то теперь работает короткий телефонный номер 688 (только с украинских номеров) и по номеру +380443508917.
Все телефонные номера, опубликованные ранее, а также телеграмм-бот “Хочу жить” продолжают действовать.
Российские военнослужащие! Сохраняйте свои жизни – сдавайтесь в плен!
Джерело: gur.gov.ua