У Північній Кореї публічно стратили двох підлітків за перегляд і поширення південнокорейських фільмів

Північна Корея публічно стратила через розстріл трьох підлітків — двох за перегляд і розповсюдження південнокорейських фільмів і одного за вбивство своєї мачухи, — повідомили Радіо Вільна Азія два джерела, які стали свідками вбивства.

Ймовірні злочини, скоєні підлітками, яким, за оцінками, було від 16 до 17 років, були однаково злочинними, сказала влада наляканим жителям, яких змусили спостерігати за тим, що відбувається, повідомили джерела.

Вони сказали: «Ті, хто дивиться або поширює південнокорейські фільми та драми, а також ті, хто порушує громадський порядок, вбиваючи інших людей, не будуть пробачені й будуть засуджені до максимального — смерті», — розповів корейській службі RFA житель міста Хесан на кордоні з Китаєм, де відбувалася страта.

За словами жителя, страта була здійснена в жовтні на аеродромі.

«Жителі Хесана зібралися на злітно-посадковій смузі. Влада виставила школярів-підлітків на загальний огляд, засудила їх до смертної кари і тут же розстріляла», — згадує жінка.

Влада зазвичай використовує страти, щоб залякати людей і змусити їх поводитися так, як наказує комуністична партія.

Страти відбулися приблизно через тиждень після того, як влада провела публічні збори, на яких оголосила громадськості про те, що посилюватиме покарання за злочини, пов'язані з участю іноземних ЗМІ, особливо з демократичної Південної Кореї.

Останніми роками південнокорейські та західні фільми, а також музику і телепередачі поширюють у Північній Кореї на USB-носіях та SD-картах. Контрабандисти ввозять їх у країну з Китаю, а потім вони поширюються від людини до людини.

Північна Корея дедалі більше занепокоєна тим, що південнокорейська культура, яку вона вважає занепадницькою та антиреволюційною, передається її молоді.

У кількох репортажах RFA за останні роки були задокументовані зусилля влади по боротьбі з цим явищем шляхом вибіркової конфіскації смартфонів і застосування жорстких покарань до порушників.

За словами джерела, громадяни, яких спіймали на перегляді іноземного фільму, будуть відправлені в дисциплінарний трудовий центр. У разі повторного упіймання їх відправлять до виправно-трудового табору на п'ять років разом з батьками, які мають узяти на себе відповідальність за неправильне виховання своїх дітей.

Але якщо їх спіймають на розповсюдженні або продажі південнокорейських фільмів, їх можуть засудити до смертної кари, навіть якщо вони неповнолітні.

Чиновники впроваджують шпигунів серед населення, а ті повідомляють про продавців у поліцію, сказало джерело.

Новини про страту поширилися і налякали людей, сказав RFA житель сусідньої провінції Північний Хамген на умовах анонімності.

«Попри інтенсивний контроль і репресії, спрямовані на викорінення реакційної думки і культури, молоді люди все ще попадаються на таємному перегляді південнокорейських фільмів (...) Тому зараз влада приступила до терору шляхом публічних страт», — сказало друге джерело.

«Імовірність майбутніх публічних страт зараз висока як ніколи».

Джерело: epochtimes.com.ua

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